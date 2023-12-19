Ticaret Sanayi Odası’nı ziyaret eden Zeki Gül, Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. TSO’nun Çorum’un lokomotif kuruluşlarından biri olduğuna dikkat çeken Zeki Gül, Başaranhıncal ile geçmiş dönemde önemli hizmetlere imza attıklarını hatırlatarak, başkan seçilmesi halinde de Çorum için yapacak daha çok hizmetlerinin olacağının altını çizdi.



TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dönemde Çorum’da özellikle de Organize Sanayi Bölgesi’nin genişlemesine engel olan JİPS’li toprak yapısı kararının kaldırılmasına yönelik olarak verdiği mücadeleden dolayı Zeki Gül’e teşekkür etti.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ÇOSİAD) Başkanı Bülent Demirci ve yönetim kurulu üyeleri ile de bir araya gelen Zeki Gül, çeşitli konularda istişarede bulundu.

Çorum OSB Müdürü Özden Özgür Yalçın’ın da hazır bulunduğu ziyarette ÇOSİAD Başkanı Demirci de Gül’e ilimizin önünü tıkayan konunun ortadan kaldırılması konusunda verdiği mücadeleden dolayı memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Zeki Gül ise, hangi görevde bulunursa bulunsun, her zaman Çorum için çalıştığını ve çalışmaya da devam edeceğini sözlerine ekledi.