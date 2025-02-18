Songül – Celalettin Kızılkaya çiftinin kızları Gülbeyaz ile Satı – Serhat İlker Uysal çiftinin oğulları Laçin, görkemli bir törenle evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.

Genç çiftin nişan töreni; eski Çorum Devlet Hastanesi yanındaki bir salonda yapılırken, çok sayıda davetlinin katıldığı tören, coşku içerisinde tamamlandı.

Nişana CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Belediye Meclis Üyesi Sedat Genç, önceki dönem Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ile genç çiftin aile yakınları katıldı. Genç çiftin nişan yüzüklerini Milletvekili Mehmet Tahtasız ile Özcan Yapı firması sahibi Ayhan Özcan taktı.

Editör: SELDA FINDIK

Milletvekili Tahtasız, genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek, Kızılkaya ve Uysal ailelerini tebrik etti. Katılımcılar nişan töreninde doyasıya eğlenerek, genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.ÇORUM HABER Kızılkaya ve Uysal ailelerini kutlar, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.