Türkiye’nin en büyük 500 firması arasında yer alan ve iş dünyasında önemli bir yere sahip olan AGT’nin kurucusu Çorumlu hemşehrimiz Ahmet Söylemez’in vefatı büyük üzüntü yarattı.

Ahmet Söylemez’in cenazesi bugün (18 Şubat 2025 Salı günü) öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası İstanbul Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Söylemez’in kurduğu AGT, mobilya, dekorasyon ve inşaat sektörlerine yönelik yüksek kaliteli malzeme üretimiyle tanınıyor. MDF, MDF-lam, panel, profil ve parke üretimi yapan şirket, bugün 5 kıtada 1000’den fazla satış noktasına ihracat gerçekleştirerek küresel pazarda önemli bir konumda bulunuyor. Mobilya bileşenleri ve parke sektöründe dünyanın önde gelen kuruluşları arasında yer alan AGT, yenilikçi üretim anlayışı ve kalite odaklı yaklaşımıyla büyümesini sürdürüyor.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: KEMAL YOLYAPAR