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Çalışma planı doğrultusunda tüm mahallelerde ihtiyaç duyulan bölgelerde asfalt çalışmalarına hız verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gülabibey Mahallesi Beytepe Sokaklardaki çalışmaları yerinde inceledi.

Belediye Fen İşleri Müdürü Muhammet Şirin ve Gülabibey Mahalle Muhtarı Hasan Belli’nin de yer aldığı ziyarette konuşan Başkan Aşgın, “Tüm mahallelerimizde olduğu gibi Gülabibey Mahallemizde de aşkla çalışıyoruz. Farklı bölgelerde gerek sathi kaplama, gerek asfalt, dere temizliği, yağmursuyu, kanal temizliği, park ve bahçeler müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizin çalışmalarını büyük bir aşkla yapıyoruz. Tüm birimlerimizde sahadayız.” dedi.

Bu sene adeta bir asfalt seferberliği ilan ettiklerinin altını çizen Belediye Başkanı Aşgın, “İhtiyaç duyulan tüm bölgelerde asfalt çalışmalarımız sürüyor. Kaldırım ve tretuar konusunda da çalışmalarımız var. En kısa sürede bu bölgede yapılması gereken çalışmaları tamamlayacağız. Şehrin estetiğine ve güzelliğine büyük önem veriyoruz. Muhtarımızla işbirliği içerisinde mahallemizdeki çalışmaları yürütüyoruz. Mahalle sakinlerimizden ve muhtarımızdan gelen bilgiler doğrultusunda biz de planlamamızı yapıyor ve nerede ne yapılması gerekiyorsa anında yapıyoruz” diye konuştu.

BELLİ’DEN TEŞEKKÜR

Gülabibey Mahalle Muhtarı Hasan Belli de yaptığı konuşmada Gülabibey Mahallesi’ne yapılan çalışmalar nedeniyle çok memnun olduğunun altını çizdi. Belediye ekiplerinin aynı anda Gülabibey’in çok farklı noktalarında çalışmalarına devam ettiğini belirten Başkan Aşgın, “Sayın Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm bu çalışmalar, hizmetler mahallemize hayırlı olsun.” diye konuştu.