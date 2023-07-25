Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yeni sezon yapılanması doğrultusunda iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Gülabibey Gençlikspor yönetimi transferde hız kesmiyor. Geçtiğimiz günlerde Kulüp Başkanı Hasan Belli ve As Başkan Niyazi Bulut önderliğinde 13 futbolcu ile imza şov yapan Kırmızı-Beyazlılar önceki gün de Sungurlu Belediyespor'dan Kadir Teril ve Alaaddin Abdulhalik Ilgar'ı renklerine bağlamıştı. Yeni Teknik Direktör Zakir Ardahanlı'nın raporu doğrultusunda sağ bek ve sol kanat transferi içinde girişimlerini sürdüren Gülabibey Gençlikspor yönetimi yine Sungurlu Belediyespor'dan sağ bek Zafer Kılıç ile Osmancık Belediyespor'dan sol kanat Ahmet Onur Yılmaz ile sözleşme imzaladı.