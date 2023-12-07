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Aynı zamanda Gülabibey Spor Kulübü Başkanı olan Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, Sultan Abdülhamid Han Ortaokulu’nu ziyaret ederek beden eğitimi öğretmenleri Hüseyin Kamber, Deniz Samur Molla ve Cesur Akcan eşliğinde öğrencilere futbol, voleybol ve basketbol topları hediye etti.

Muhtar Belli, daha önce de Z Kütüphanesi’ni yaptırarak okulun yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerinin takdirini kazanmıştı.

Ortaokul Müdür Yardımcısı Mehmet Anız ve beden eğitimi öğretmenleri, öğrenciler ve veliler adına teşekkürlerini ifade ettiler.