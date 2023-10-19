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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 9.hafta maçının hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürürken, Teknik Direktör Tahsin Tam, Anadolu Ajansı’na (AA) açıklamalarda bulundu.

KEYİFLİ BİR

MAÇ OLACAK

İlk olarak, Eyüpspor maçıyla ilgili konuşan ve taraftarları bu maça davet eden Tahsin Tam, “Bu hafta güçlü bir rakiple, lig lideriyle maçımız var. Çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. İzleyenlere keyif vereceğiz. Umarım puanları elde eden takım biz oluruz.

Taraftarımız bizi geldiğimiz günden beri destekledi. Taraftarın güçlü desteğine ihtiyacımız var. Umarım Eyüpspor maçında da bize güçlü destek verirler” dedi.

HER GEÇEN

HAFTA DAHA DA

GELİŞİYORUZ

Ahlatcı Çorum FK olarak 1.Lig’de ilk kez mücadele etmelerine rağmen ayakları yere sağlam basan bir takım olduklarını, bunun yanında her geçen gün gelişme kaydettiklerini de dile getiren teknik direktör Tahsin Tam, güçlü oyunlarını sonuçlara da yansıtmaları gerektiğini ifade etti.

Lige renk kattıklarını yineleyen Tahsin Tam, “Bu yıl ayakları yere sağlam basan bir takım oluşturduk. İlk kez mücadele ettiğimiz Trendyol 1.lig’e Lige renk verdiğimizi düşünüyorum. Seyircimiz bizden daha iyisini istiyor, biz de onları mutlu etmek için olağanüstü çaba gösteriyoruz.

Oyuncularım formalarına, görevlerine, sorumluluklarına sahip çıkıyor, her geçen gün biraz daha gelişiyoruz. Bu güçlü oyunu sonuçlara da yansıtmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.