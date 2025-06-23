Cumhuriyet Halk Partisi Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarını destekleyerek, toplumsal dayanışma ve liyakat vurgusu yaptı.

“PARTİZANLIK VE LİYAKATSİZLİK ÜLKEYİ KEMİREN KENELERDİR”

Talip Karadeniz yaptığı açıklamada, “Çevremiz bir ateş çemberine dönmüşken, güçlü bir devlet, güçlü bir toplum ve tüm bireyleriyle dayanışma içinde bir ülke kurmak zorundayız. Bunun için sadece askeri ya da ekonomik değil, ahlaki, kurumsal ve toplumsal olarak da güçlü olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Karadeniz, partizanlık, kayırmacılık ve liyakatsizliğin ülkeleri içeriden çökerten yapılar olduğunu belirterek, “Bu anlayışla yönetilen iktidarlar dışarıdan güçlü görünür ama içeriden çürümüştür. Eğitimden adalete, akademiden ekonomiye kadar her kurum liyakatle yapılandırılmalı” şeklinde konuştu.

“BİRLEŞMİŞ BİR MİLLETLE GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE”

CHP Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun çağrısına atıfla, iç cephenin halkın birlikteliğiyle tahkim edilmesi gerektiğini vurgulayarak şu sözlere yer verdi: “Toplumun tüm kesimlerinin bir arada, ortak hedefler etrafında kenetlendiği, kişilerin değil kurumların güç kazandığı bir ülke hayal ediyoruz. Biz bu ülkenin sahici bir barış unsuru, bölgesinde umut kaynağı olmasını istiyoruz. Bunun yolu da güçlü ve adil bir devletten geçer.”

“SANDIKTA YENEMEDİĞİNE BASKI

KURAN ANLAYIŞ BİTMEK ZORUNDA”

Karadeniz açıklamasını şu ifadelerle tamamladı: “Bugünkü iktidarın sürekli olarak toplumu bölmeye, kutuplaştırmaya ve muhalefeti baskı altına almaya yönelik politikalarının son bulması gerekiyor. Halkın iradesini yok sayan, sandıkla yenemediğini hapse atan bu anlayışla ne içeride ne dışarıda güçlü bir Türkiye kurulamaz. Biz, insanına değer veren, adaletin ve liyakatin temel olduğu bir düzeni hep birlikte inşa edeceğiz.”

Editör: Haber Merkezi