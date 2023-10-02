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İSTANBUL (AA) - Gratis, bu yıl da hayvansever müşterilerinin sokak hayvanlarını beslemesi için mama dağıtımı gerçekleştirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Gratis mağazalarını ziyaret eden hayvanseverler, kendilerine hediye edilecek mama paketlerini sokakta yaşayan kedi ve köpeklerle paylaşabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gratis Pazarlama Direktörü Selcan İkiz, sokak hayvanlarının, toplumun önemli ve renkli bir parçası olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hayvansever bir marka olarak sadece bir gün değil, her gün sokakta yaşayan dostlarımızın yanındayız. Bugüne kadar cadde mağazalarımızın önünde duyarlı çalışanlarımız ve müşterilerimiz ile sokaktaki binlerce hayvanının beslenmesine ve temiz suya erişimine katkı sağladık. Onların beslenme ihtiyaçlarına katkıda bulunmak ve hayvan sevgisinin daha da artması konusunda farkındalık yaratmak için her yıl 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde mağazalarımızda ücretsiz mama paketleri dağıtıyoruz. Bu yıl da mağazalarımızı ziyaret eden hayvansever müşterilerimizle sokak hayvanlarının beslenebilmesine katkı sağlayacağımız için mutluyuz. Sokak hayvanlarımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesinin hepimize iyi geleceğini hatırlatarak herkesi bu konuda biraz daha hassas ve duyarlı olmaya davet ediyorum."

(Gökhan Yıldız)