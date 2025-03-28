Altın fiyatları 28 Mart 2025 Cuma haftanın son işlem günü için araştırılmaya başlandı. Altın, Cuma günü yüzde 0,7 yükselerek ons başına 3.077 doların üzerini gördü ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam altın ne kadar? 28 Mart Cuma , yarım, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Bugün gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Ons altın, yüzde 0,56'lık artışla 3 bin 77,55 dolara kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu yükselişle birlikte altın, ay başından bu yana yüzde 7,6, yılbaşından bu yana yüzde 17,1 ve son bir yılda yüzde 41 oranında değer kazandı.

Peki bugün Çorum'da gram altın ne kadar? İşte 28 Mart güncel altın fiyatları..

Gram altın alış 3 bin 752 lira, satış 3 bin 819 lira

Çeyrek altın alış 6 bin 52 lira, satış 6 bin 348 lira

Yarım (yeni) alış 12 bin bin 301 lira, satış 12 bin 696 lira

Cumhuriyet (Ata- yeni) 25 bin 077 lira, satış 26 bin 075 lira

22 ayar bilezik alış 3 bin 442 lira, satış 3 bin 563 lira