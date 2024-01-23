Ahlatcı Çorum FK, Cumartesi günü lig ikincisi Göztepe ile sahasında oynayacağı 20.hafta maçının hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı-siyahlı takım, günün ilk idmanını Tesislerdeki Bülent Üstüner Sahası’nda, saat 12.30’da yaptı. Sakatlığı süren Atakan Cangöz ve ağrıları devam eden Nalepa’nın katılmadığı antrenman ısınma ile başlarken, 5’e 2 pas ve toplu oyun şeklinde geçti.

Kırmızı-siyahlılar günün ikinci antrenmanını ise tesislerdeki fitnes salonunda yaptı. Yine Atakan Cangöz ve Nalepa’nın katılmadığı antrenman kuvvet çalışması şeklinde geçti.

Nalepa’nın yarından itibariyle takımla antrenmanlara başlanması bekleniyor.