Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 20.hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ilk iki mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK ile lig ikincisi Göztepe arasında, 27 Ocak Cumartesi günü oynanacak haftanın maçını Ankara bölgesi A klasman hakemlerinden Burak Olcar yönetecek. Çorum Şehir Stadyumu’nda, saat 16.00’da başlayacak maçta Burak Olcar’ın yardımcılıklarını ise Diyarbakır bölgesinden Emre Doğu ile Balıkesir bölgesinden Sabri Öğe yapacak. Ankara bölgesinden Emre Kaan Çalışkan da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Burak Olcar, kariyerinde daha önce Ahlatcı Çorum FK’nın 5 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı ve 8 puan topladı. Çorum ekibi, Olcar’ın yönettiği maçlardaki galibiyetlerini 2019-20 Sezonunda, deplasmanda Şanlıurfaspor’u 2-0, geçen sezon da yine deplasmanda Nazilli Belediye’yi 2-0 yendi.

Olcar, bu maçların yanında 2017-2018 sezonunda, Çorum’da 1-1 biten Sultanbeyli Belediye ve 2019-2020 sezonunda, Trabzon’da 0-0 tamamlanan 1461 Trabzon maçlarında da düdük çaldı.