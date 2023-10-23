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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekti. Ligde oynadığı son 4 müsabakada kalesini gole kapatan sarı-kırmızılılar, ilk 9 hafta itibarıyla da kalesinde toplam 4 gol görerek, ligin en az gol yiyen takımı oldu.

İzmir temsilcisi, ilk hafta Sakaryaspor (1), üçüncü hafta Çorum FK (2) ve beşinci hafta oynanan Bandırmaspor (1) müsabakalarında rakiplerinin filelerini havalandırmasına engel olamazken, Ümraniyespor, Altay, Manisa FK, Adanaspor, Boluspor ve Şanlıurfaspor karşılaşmalarında ise ağlarında gol görmedi. Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic de bu durumla alakalı, “Geride bıraktığımız 9 haftada 6 maçı gol yemeden tamamladık. Bu bizim gerçekten sağlamak istediğimiz ve devam ettirmek istediğimiz istikrar” ifadelerini kullandı.