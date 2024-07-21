Çorum’un Çaltıcak Köyü’nden 17 yaşındaki Görkem Arslan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yusuf ve Ayşe Arslan’ın oğlu, İsmail ve Hasan Arslan’ın yeğeni Görkem Arslan, evinde kalp krizi geçirdi. İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Görkem Arslan, kurtarılamadı.

Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve helallik alma töreninin ardından Çaltıcak Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, CHP İl Genel Meclis Üyeleri; Veli Uysal, Ömer Boyraz, bazı CHP’liler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi