CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yılı ve KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla yayımladığı yazılı mesajında şunları söyledi: “Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı ve KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun. Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Dönemin Başbakanı, Genel Başkanım Bülent Ecevit’i, dönemin Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ı ve KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı saygıyla anıyorum. 20 Temmuz, Kıbrıs’ın varoluş mücadelesi açısından çok önemli tarihlerden, varoluş mücadelesinin çok önemli adımlarından biridir.

20. Yüzyılda da tarih boyunca olduğu gibi Türk Milletinin işkence ve soykırıma boyun eğmeyeceğinin en büyük ispatının adı Kıbrıs Barış Harekatı'dır. Kızını tatile gönderir gibi askeri harekâta giden Türk askeri adını Beşparmak Dağları'na ve tarihin sayfalarına altın harflerle yazdırırken, adaya barışı getirmiş, Kıbrıs Türk'ünün özgürlüğünün ve bağımsızlığının da simgesi olmuştur. Barış harekatımız ile birlikte millet olarak asla kabul etmeyeceğimiz esaretin zincirlerini kırdığımız KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun.”

Editör: HABER MERKEZİ