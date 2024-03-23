Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde Play-Off’a kalma mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK, geride kalan 27 maçta attığı 44 golle ligin en golcü üçüncü takımı olurken, bu goller 13 farklı futbolcudan geldi. Gol yükünün büyük bölümünü golcüler çekti.

13 FUTBOLCU GOL SEVİNCİ YAŞADI

Kırmızı-siyahlı takımda Thomas Verheydt, Ahmet Sağat, Ozan Sol, Geraldo, Eren Aydın, Michal Nalepa, Ahmet İlhan, Atakan Akkaynak, Ferhat Yazgan, Gökhan Karadeniz, Michael Ologo, Suat Kaya ve Murat Yıldırım gol atma sevinci yaşayan futbolcular oldular.

ZİRVEDE THOMAS VAR

Ahlatcı Çorum FK’nın Hollandalı golcüsü Thomas Jacco Verheydt, ligde attığı 8 golle takımının en golcü futbolcusu durumunda. Thomas’ın, Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’a da 1 golü bulunuyor.

Ahlatcı Çorum FK’nın golcüleri sıralamasında, Thomas’ı 7’şer golle forvet oyuncusu Ahmet Sağat ve kanat forvet oyuncusu Ozan Sol izliyor. Kanat forvet Geraldo’nun 6, Eren Aydın’ın 4 golü bulunuyor.

ORTA SAHADAN b8 GOLLÜK KATKI

Skor yükünü golcülerin çektiği Ahlatcı Çorum FK’nın 8 golü de orta saha oyuncularından geldi. Michal Nalepa, Atakan Akkaynak ve Ferhat Yazgan 2’şer gol, Gökhan Karadeniz ve Murat Yıldırım 1’er golle skora katkı sağlayan orta saha oyuncuları oldular.

SAVUNMADAN SADECE 1 GOL

Ahlatcı Çorum FK’nın kanat forvet oyuncularından Ahmet İlhan Özek 2, Suat Kaya 1 golle kırmızı-siyahlı takımın gol yüküne omuz verirken, savunma oyuncularından sadece 1 gollük katkı geldi. O gol de Eyüpspor maçında Michael Ologo’dan geldi.