Ahlatcı Çorum FK’nın Onursal Başkanı Muhsin Dere, baştan sona üstün oynadıkları ve bir penaltıyı iki kez kaçırdıkları Bandırmaspor maçından sonra yaptığı açıklamada, golden başka her şeyi yaptıklarını ancak kazanamadıklarını ifade etti.

Çorum Şehir Stadyumu’nda, 0-0 biten karşılaşmadan sonra kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Muhsin Dere, “Bugün golden başka her şeyi yaptığımız, peş peşe iki penaltı kaçırdığımız karşılaşmada Bandırmaspor’la 0-0 berabere kaldık. Futbolda bunlar var.

Güzel futbolundan dolayı takımımızı ve maç boyunca takımımızı destekleyen muhteşem taraftarımızı tebrik ediyorum. Biz bu sezon play-off oynayacağız” ifadelerini kullandı.