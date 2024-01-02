Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde sezonun ilk yarısını 27 puanla 7.sırada tamamlayan Ahlatcı Çorum FK, 46 gollü Eyüpspor’un ardından 30 golle en golcü ikinci takım olurken, gollerin yarısından fazlası 3 futbolcudan geldi.

Kırmızı-siyahlı takımda, 12 futbolcu gol atma sevinci yaşadı. Ozan Sol 6 golle Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki en golcü ismi olurken, Ahmet Sağat ve Thomas Verheydt 5’er golle Ozan’ı takip etti. Eren Aydın 3 golle takımının en golcü dördüncü futbolcusu olurken, Ahmet İlhan, Ferhat Yazgan ve Geraldo 2’şer golle gol yüküne omuz verdiler. Atakan Akkaynak, Gökhan Karadeniz, Michael Ologo ve Suat Kaya ise 1’er gol attılar.