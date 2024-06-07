Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ndeki ilk sezonunda fırtınalar estiren Çorum FK, lig, play-off ve Türkiye Kupası’nda olmak üzere 3 kulvarda toplam 38 maç oynarken, 58 gol attı. Hollandalı Thomas Verheydt “en golcü”, Angolalı Geraldo ise “asist kralı” oldu.

14 FUTBOLCU

GOL SEVİNCİ

YAŞADI

Çorum FK’nın attığı 58 golde 14 farklı futbolcunun imzası bulunuyor. Thomas Verhedt ligde 11, Türkiye Kupası’nda 1, play-off’ta da 1 olmak üzere 3 kulvarda 13 gol atan tek futbolcu oldu. Hollandalı, aynı zamanda takımının gol kralı olarak sezonu tamamladı.

Thomas’ı 8 golle Ahmet Sağat, 7’şer golle de Geraldo ve Ozan Sol izledi. Michal Jan Nalepa, Eren Aydın ve Atakan Akkaynak 4’er gol atarken, Ferhat Yazgan ve Ahmet İlhan Özek rakip fileleri 3’er kez havalandırdılar. Suat Kaya 2, Gökhan Karadeniz, Laick Landre, Michael Ologo ve Murat Yıldırım ise 1’er gol attılar.

EN ÇOK GERALDO ATTIRDI

Çorum FK’da 14 futbolcu gol atma sevinci yaşarken, 16 futbolcu da gol pası vererek asist yapıp takımına skor katkısında bulundu. Kanat oyuncusu Geraldo 7 asistle Çorum FK’nın en çok asist yapan oyuncusu olurken, sağ bek Kerem Kalafat, orta saha oyuncusu Ferhat Yazgan ve kanat oyuncusu Ahmet İlhan Özek 6’şar asistle dikkat çektiler.

Ozan Sol, Eren Aydın ve Michal Nalepa 4’er asistle skora katkıda bulunurken, Thomas Verheydt ve Gökhan Karadeniz 3’er asist yaptılar. Ahmet Sağat, Suat Kaya, Michael Ologo, Erkan Kaş, Hakan Barış,, Süleyman Luş ve Murat Yıldırım ise 1’er gol pası verdiler.