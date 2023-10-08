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Önceki hafta, Bodrum FK ile oynanan maçta Berkay Can’ın kasığından sakatlanması, hafta içerisinde de Sadık Arda Yılmaztürk’ün antrenmanda adale sakatlığı yaşamasından sonra Bandırmaspor maçında da Gökhan Karadeniz sakatlandı. Maça ilk on birde başlayan Gökhan, 64.dakikada Remi Mulumba ile girdiği ikili mücadele sonunda yerde kaldı. Sağlık ekibinin müdahale ettiği deneyimli 10 numaranın sağ omzunun çıktığı anlaşıldı. Gökhan’ın omzu yerine getirilirken, dün MR’ı çekildi. Deneyimli futbolcunun durumu bugün netlik kazanacak.