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Ahlatcı Çorum FK’nın 7 Ekim’de Bandırmaspor’u deplasmanda 1-0 yendiği maçta, sağ omzu çıkan ve sonrasında çekilen MR sonucunda en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Gökhan Karadeniz’in tedavisi sürüyor.

Deneyimli futbolcu, bireysel antrenmanlarını sürdürürken, çok hızlı bir şekilde iyileşme gösterdiği ve beklenilenden erken şekilde sahalara dönmesinin ön görüldüğü kaydedildi.

Öte yandan, sakatlığı tamamen geçen Ahmet Sağat’ın Eyüpspor maçının kadrosunda yer alması beklenirken, Berkay Can Değirmencioğlu ve Sadık Arda Yılmaztürk’ün tedavilerine devam ediliyor.