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Uzun yıllardır böbrek taşı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Osmancık Belediyespor Sportif Direktörü Gökhan Kent, önceki gün ağrılarının artması nedeniyle Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahale yapıldıktan sonra ameliyat olmasına karar verilen Gökhan Kent, Üroloji Uzmanı Op.Dr.Fatih Kocamanoğlu tarafından başarılı bir operasyon geçirdi. Kent, 3 gün hastane servisinde gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

ÇORUM HABER, Gökhan Kent'e geçmiş olsun der, acil şifalar diler.