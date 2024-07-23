2022-2023 sezonunun devre arasında Boluspor'dan transfer edilen ve 1.5 sezon Çorum FK forması giyen Gökhan Karadeniz için yeni sezon öncesi kendisine takım bulması iletilmişti. Bu gelişme üzerine menajerleri aracılığı ile kendisine kulüp arayan 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu 2.Lig ekibi Serik Belediyespor ile ön anlaşma sağladığı bilgisine ulaşıldı.

Dün Serik Belediyespor'un kamp yaptığı otelde yöneticiler ile bir araya gelen Gökhan Karadeniz'in prensip anlaşmasına vardığı transferin bugün yarın resmiyet kazanacağı öğrenildi.

1.5 sezonda Çorum FK formasını 42 maçta terleten tecrübeli orta saha oyuncusu 7 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

Editör: RIFAT KARA