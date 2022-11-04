Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda açılışını yaptığı, “Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi’’e Çorum FK Başkanvekili Feyyaz Gökel de katıldı.

Türk futbol tarihinin anlatıldığı Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi açılışında, futbol camiasının önemli isimleri ile bir araya geldi. Açılışta, Çorum FK’yı Başkanvekili Feyyaz Gökel temsil ederken, Çorum FK’nın forması da sergilendi.

Çorum FK Başkanvekili Feyyaz Gökel, sergide Çorum FK’yı tanıtırken, başta Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Başkanları olmak üzere, birçok kulüp başkanı ile bir araya geldi.



(Hüseyin AŞKIN)

