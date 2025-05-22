Çorum Eczacı Odası tarafından TSO’da düzenlenen “Eczacı ve Hukuk Zirvesi” programı için ilimize gelen Anayasa Mahkemesi Başkanvekili hemşehrimiz Hasan Tahsin Gökcan ile Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekili ve Anayasa Mahkemesi Üyesi hemşehrimiz Kenan Yaşar, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile görüştü.

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan ile Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar’ı Belediye’de ağırladıklarını dile getiren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi