AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya ve Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Göç İdaresi Başkanlığı görevine atanan Muhammet Selami Yazıcı ve Göç İdaresi Başkan Yardımcılığı görevine getirilen hemşehrimiz Murat Karakaya'yı ziyaret etti.

Kamu yönetiminde üstlendikleri yeni görevlerin ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulunan Kaya ve Aşgın ziyarette yeni görevlerine başlayan yöneticilere başarı dileklerini iletti.

Yazıcı ve Karakaya’da nazik ziyaretleri için Kaya ile Aşgın’a teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi