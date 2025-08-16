Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Goalball Erkekler 1.Lig 2.devre müsabakaları bugün (16 Ağustos Cumartesi) Çorum’da başlıyor. 10 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği 2.devre müsabakaları Yeni Spor Salonu’nda oynanacak. Bugün saat 09.00’da 15 Temmuz Akıncılar GSK ile Nilüfer GESK, saat 10.00’da Gören Kalpler Vakfı GSK ile Goalball SK, saat 11.00’de 68 Aksaray GESK ile Bursa Altınokta GESK, saat 12.00’de Anadolu ESK ile Çankaya Belediyespor GESK, saat 13.00’de Boğaziçi ESK ile Anka GESK, saat 14.00’de Gören Kalpler Vakfı GSK ile Nilüfer GESK, saat 15.00’de 68 Aksaray GESK ile 15 Temmuz Akıncular GESK, saat 16.00’da Anadolu ESK ile Goalball SK, saat 17.00’de Bursa Altınoka GESK ile Boğaziçi ESK ve saat 18.00’de Anka GESK ile Çankaya Belediyespor GESK takımları karşı karşıya gelecek.

2.devre müsabakaları 20 Ağustos’ta oynanacak olan 5 karşılaşmanın ardından sona erecek. Aynı gün saat 13.00’de madalya töreni düzenlenecek.