Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Masa Tenisi Türkiye Finalleri 12-14 Ağustos tarihleri arasında Çorum’da yapıldı. Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalara 31 ilden 300’ü aşkın sporcu katılım sağladı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalar sonunda kızlarda Batman şampiyon olmayı başarırken, Yalova ikinci, Amasya üçüncü, İstanbul ise dördüncü olarak tamamladı. Erkeklerde ise birincilik kupası Konya’ya giderken, Yalova bu kategoride de ikinci oldu. Üçüncülük kupası Denizli’nin, dördüncülük kupası ise Ankara’nın oldu.

Final maçlarının ardından düzenlenen törenle Gençlik Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldız, ANALİG İl Koordinatörü ve Spor Uzmanı Serkan Karaman ve Masa Tenisi İl Temsilcisi Alparslan Hoşgör tarafından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.