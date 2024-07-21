Kadriye-Salih Demirdöven çiftinin kızları Fizyoterapist Gizem ile Zehra-Ercan Özlü çiftinin oğulları Oto Galerici Mehmet Ege'nin düğünü 18 Temmuz Perşembe akşamı saat 19.00'da Tokat-Niksar Masal Düğün Salonu'nda yapılan kına gecesi ile başladı. Düğün töreni ise 20 Temmuz Cumartesi akşamı saat 20.00'de Çorum Sabancı Carden Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Mütevazi bir ortamda gerçekleştirilen düğüne Demirdöven ve Özlü Ailesi'nin eş-dost yakınları ile çok sayıda davetli katıldı. Genç çiftlerin nikah şahitliğini arkadaşları ile CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız yaptı. Düğün geç saatlere kadar türküler eşliğinde çekilen halaylarla devam etti.

ÇORUM HABER, Demirdöven ve Özlü Ailelerini kutlar, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.