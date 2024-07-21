Özel Bilgi Çorum Koleji tarafından yakalanan tarihi başarı nedeniyle başarılı öğrenciler, velileri, okul idarecileri ve öğretmenlerin katılımı ile ödül töreni düzenledi.

Ödül töreninde konuşan Bilgi Çorum Koleji Kurucusu Erkan Çifçi, ilimizde 24 senedir bir eğitim neferi olarak hizmet verdiklerini hatırlatarak 2024 yılı YKS’de alınan mükemmel sonuçlardan dolayı öğrenci ve öğretmenleriyle gurur duyduğunu dile getirdi.

2020 yılında da YKS Türkiye 1.’si çıkarttıklarını söyleyen Çifçi, 2024 yılı YKS’de de Türkiye 13.’lüğü derecesi çıkarttıklarını ayrıca aynı öğrencinin il genelinde birincilikleri kimseye bırakmıdığını ve hiçbir başarının tesadüf olmadığını vurguladı.



Bilgi Koleji öğrencilerinin tarihi bir başarıyı elde ettiğini aktaran Erkan Çiftçi, “Öğrencilerimiz bizi ve ailelerini gururlandırdı. Sabah 08.00 akşam 22.00’a kadar istikrarlı bir şekilde çalışarak başarı elde ettiler. Bizde iftihar ediyoruz. Hiçbir başarı tesadüf değildir” dedi.

Törene katılan başarılı öğrenciler ise plaketlerini öğretmenlerinden aldı. Plaket takdimlerinin ardından tüm öğrenci ve öğretmenler pasta kesimi gerçekleştirerek başarılarını hep birlikte kutladı.