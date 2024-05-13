İlçeye gelerek görevine başlayan Selahattin Yalçın, Sungurlu’ya tekrar gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, ilçe halkının sıcakkanlı, sözüne sadık, çalışkan ve Sungurlu aşığı olduğunu söyledi. Yalçın, Sungurlu’nun gelişmesi için ellerinden gelen her türlü çabayı göstereceklerini vurgulayarak, ilçenin konum olarak stratejik bir yerde olduğunu, yapılacak yatırımlarla örnek bir ilçe olacağını ifade etti.

İş Bankası Şube Müdürü Selahattin Yalçın, “Sungurlu’da 2004 yılında ilk bankacılık hayatıma başladım ve burada 3 yıl hizmet verdim. Bankam başladığım Şubeme müdür olarak atayarak beni çok onurlandırdı. Sungurlu İlçesi tarım, sanayi ve turizm başta olmak üzere gelişmiş ve gelişmekte olan bir ilçedir. Sungurlu halkına sevgi ve selamlarımı iletiyorum” şeklinde konuştu.

Sungurlu milliyetçiliği duygusu ile girişimcilerin kaynaklarını ilçenin gelişimine aktarmakta olduğunu ve ilçeyi diğer yerleşim yerlerine göre pozitif ayrıştırdığını vurgulayan Yalçın, İş Bankası’nın ilçe ekonomisinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirtti. 1976 yılında Çorum’da dünyaya gelen Selahattin Yalçın, Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Evli ve 3 çocuk babası Yalçın, Amasya, Çorum, İstanbul ve Samsun illerinde 20 yıl İş Bankası’nda çeşitli birimlerde görev yaptı.

Editör: HABER MERKEZİ