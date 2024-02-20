OKA Girişimcilik Ekosisteminin Desteklenmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan TR83 Bölgesinde girişimcilik kültürünün geliştirilmesi için girişimciliğe yönelik altyapı ve mekanizmaların iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Bu amaç doğrultusunda OKA, Samsun’da “Melek Yatırımcı Nasıl Olunur Paneli” düzenleyecek. 28 Şubat’ta, OKA’nın Samsun merkez hizmet binasında gerçekleştirilecek panelde girişimcilik ekosisteminin önemli aktörlerinden olan Gülsüm Çıracı, Saner Mesçioğlu, Ata Uzunhasan ve İbrahim Ulukaya panelist olarak yer alacak. Panelin moderatörlüğünü Osman Özkoç yapacak.

Panelde “Melek Yatırımcılık” konusunda ufuk açan bilgiler ile tecrübe paylaşımının yanında, kitle fonlama gibi yeni nesil fon araçları da tanıtılacak. Panele katılım için OKA’nın internet sitesi üzerinden kayıt yaptırılması gerektiği ifade edildi.(İHA)

Editör: İHA AJANS