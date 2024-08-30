Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bağlı gıda denetim ekipleri, gıda üretim yerleri ve toplu tüketim işletmelerinde gerçekleştirdikleri titiz denetimlerle, halkın sağlığını riske atan faaliyetlere karşı kararlı adımlar atıyor.

Ekipler gıda üretim yerleri ve toplu tüketim işletmelerinde gerçekleştirdikleri denetimlerle, halkın güvenli gıdaya erişimini sağlamak için özverili bir çalışma yürütüyor. Ekipler, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerin mevzuata uygunluklarını denetleyerek, riskleri en aza indirmeyi de hedefliyor. Denetimler sırasında mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere gerekli uyarılar ve yasal işlem uygulanıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, “Gıda denetimleri, toplum sağlığını korumak adına büyük önem taşımaktadır. Ekiplerimiz, gıda üretim yerleri ve toplu tüketim işletmelerinde gerçekleştirdikleri titiz denetimlerle, sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimi temin etmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığını riske atan hiçbir faaliyete müsamaha göstermiyoruz” dedi.

Denetimlerin yıl boyunca periyodik olarak devam edeceğini belirten Göktekin, “Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşması için elimizden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceğiz. Tüm işletmelerin, gıda güvenliği konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Göktekin, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün gıda güvenliği konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla çeşitli bilgilendirme faaliyetlerini de yürüttüğünü anlatarak vatandaşların şüpheli gördükleri durumları ivedilikle Alo Gıda 174 hattına bildirmeleri için çağrısında bulundu.

Editör: HABER MERKEZİ