"Cumhuriyet dönemi. İlin eski adı Dersim'dir. Dersim ili 26 Haziran 1926'da TBMM'de alınan kararla ilçeye dönüştürülerek Elazığ'a bağlandı. Dersim adı 25 Aralık 1935 tarihinde çıkarılan 2884 sayılı Tunceli Vilayeti'nin İdaresi Hakkında Kanun ile değiştirildi ve Mamiki köyünde yeni il merkezi oluşturuldu."
“Dersim, Gileki (Dimilik) “der” (kapı), “sim” (gümüş), Zazaca'da, Dersimce/Kırmanci ise “deyr-sim” sözcüklerinden oluşan bir isim tamlamasıdır. Türkçe'ye “gümüş kapı” olarak çevirebiliriz.”
Tunceli Belediye Meclisi, belediyede bulunan tabelalarda "Tunceli" ibaresinin "Dersim" olarak değiştirilmesi kararını aldı. 22 Mayıs 2019”
Bölgenin tarihi dokusuna ve adına uyum sağlanmış, eski adına yeniden kavuşmuştur. Yıllardır kullanılan tarihi adlar değiştirilmemelidir, eski adlar korunmalıdır.
BİLMEM NEREYE SÜRÜLDÜĞÜMÜ
Bilemem nereye sürüldüğümü bekleme
Belki kaybolup gidecek bu yürek
Karla kaplı yüreğimde
Hüzne doğan kırçiçeğim
Yandım amman öldüm amman
Sararıp soldum amman
Kar boran yollar
Ardımda sevdan var
Seni bırakıp gidemem
Ağlama sil akan gözyaşlarını, ağlama
Bir de sen tuz basma gülüm yarama
Gitmeler çok zor küçüğüm
Yoldaş olur yalnızlığım bana
DERSİM TOYU
Dağlarda kerpiç evlerde
Gözlerimiz pencerede
Yanar yanar yüreğimiz
Sarı tütün gecelerde
Dalda bir yaprak düşende
Yarim boynunu bükende
Serde sevdan olmasaydı
Yürek düşer miydi derde
Uzun ince selvi boylu
Yiğitlerden gelir soyu
Halk uğruna verdi canı
Kara yağız Dersim toyu