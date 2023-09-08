"Cumhuriyet dönemi. İlin eski adı Dersim'dir. Dersim ili 26 Haziran 1926'da TBMM'de alınan kararla ilçeye dönüştürülerek Elazığ'a bağlandı. Dersim adı 25 Aralık 1935 tarihinde çıkarılan 2884 sayılı Tunceli Vilayeti'nin İdaresi Hakkında Kanun ile değiştirildi ve Mamiki köyünde yeni il merkezi oluşturuldu."

“Dersim, Gileki (Dimilik) “der” (kapı), “sim” (gümüş), Zazaca'da, Dersimce/Kırmanci ise “deyr-sim” sözcüklerinden oluşan bir isim tamlamasıdır. Türkçe'ye “gümüş kapı” olarak çevirebiliriz.”

Tunceli Belediye Meclisi, belediyede bulunan tabelalarda "Tunceli" ibaresinin "Dersim" olarak değiştirilmesi kararını aldı. 22 Mayıs 2019”

Bölgenin tarihi dokusuna ve adına uyum sağlanmış, eski adına yeniden kavuşmuştur. Yıllardır kullanılan tarihi adlar değiştirilmemelidir, eski adlar korunmalıdır.

BİLMEM NEREYE SÜRÜLDÜĞÜMÜ

Bilemem nereye sürüldüğümü bekleme

Belki kaybolup gidecek bu yürek

Karla kaplı yüreğimde

Hüzne doğan kırçiçeğim

Yandım amman öldüm amman

Sararıp soldum amman

Kar boran yollar

Ardımda sevdan var

Seni bırakıp gidemem

Ağlama sil akan gözyaşlarını, ağlama

Bir de sen tuz basma gülüm yarama

Gitmeler çok zor küçüğüm

Yoldaş olur yalnızlığım bana

DERSİM TOYU

Dağlarda kerpiç evlerde

Gözlerimiz pencerede

Yanar yanar yüreğimiz

Sarı tütün gecelerde

Dalda bir yaprak düşende

Yarim boynunu bükende

Serde sevdan olmasaydı

Yürek düşer miydi derde

Uzun ince selvi boylu

Yiğitlerden gelir soyu

Halk uğruna verdi canı

Kara yağız Dersim toyu