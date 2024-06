Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi tarafından ilimizde yetkili sendika olunması nedeni ile Yetki Şöleni düzenlendi. Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan başta olmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Sami Çam, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, TÜRKAV Şube Başkanı İsmail Deli, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların Şube Başkanları, Türk Eğitim-Sen Şube Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri ve işyeri temsilcilerinin katıldığı program Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde (Otelcilik Lisesi) düzenlendi.



Eğitim politikalarının ele alındığı ve yerel gelişmelerin istişare edildiği toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi olarak 2021 yılında 1 farkla kazandıkları yetkiyi 2024’de 194 üyeye çıkardıklarını söyleyerek ülke genelinde yetki alan 4 ilden biri olduklarını vurgulayan Selim Aydın, hem Türkiye Kamu-Sen hem de Türk Eğitim-Sen’in 32’nci yılını gururla kutladıklarını vurguladı.

Çorum’da yetkiyi almalarındaki başarının tüm teşkilat mensuplarının olduğunu belirterek bugün dünden daha güçlü olduklarını, Türk Eğitim-Sen üyelerinin daima ahlakın ve vicdanın zulme diklenen gür sesi olduğunu kaydeden Aydın, 1992 yılından bugüne bir çok badire atlatmasına rağmen sürekli büyüyerek etkinliğini artıran, kurulu iradesine ilk günkü gibi sadık kalan sendikalarının hakiki sendikacılığın adresi olduğunu vurguladı.



MHP İl Başkanı Çıplak’ın katılımcıları selamladığı programda Milletvekili Kayrıcı da teşkilatlardan gelen her problemleri güçleri yettiğince çözmek için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi. Kayrıcı: “Dava arkadaşlarımın haklı olduğu her konuda, haklarına el uzatanın elini, dil uzatanın dilini koparırım. Bu can bu bedende kaldığı müddetçe Türk milliyetçileri ve vatan sevdalıları olarak aynı çizgideyiz. Sizlerin haklarını savunmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. İnşallah önümüzdeki dönemde daha etkili ve yetkili olursunuz” diye konuştu.



“KAMUDA MÜLAKAT KALKSIN,

4/B’LİLER KADROYA ALINSIN”

Daha sonra kürsüye gelen Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, yaşanan bazı sorunlara değinerek TBMM’de görüşülecek olan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili bazı talep ve beklentilerini anlattı.

Kendisinin Çorumlu olduğunu hatırlatarak Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi’nin de ülke genelinde yetki aldıkları 4 ilden biri olmasının mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Talip Geylan, başarıda emeği geçen tüm teşkilat üyeleri ile kamu çalışanlarına teşekkür etti.

Türkiye Kamu-Sen olarak önümüzdeki yıllarda tüm hizmet kollarında ülke genelinde yetkili olma hedefi uyarınca çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Geylan, kamu çalışanlarının dertlerine derman olmak için çaba göstermeye devam edeceklerini de söyledi.

Türkiye Kamu-Sen’in 32 yıldır aziz milletin varlığı için mücadele ettiğini, milli bir sivil toplum kuruluşu olarak ekmek kavgasında gerçek sendikacılığın yanısıra “önce ülkem” desturu ile hareket etmeye devam edeceklerini de dile getiren Geylan, kamu çalışanların beklentilerini ve taleplerini şu şekilde anlattı: “Kamu çalışanlarının en büyük beklentisi 3600 ek göstergedir. 3600 ek gösterge kısmen hayat buldu ama eksikleri var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da taahhüdü olan birinci dereceye gelen tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi için gerekli çalışmanın bir an önce yapılmasını, Cumhurbaşkanımızın sözünün daha fazla sürüncemede bırakılmamasını istiyoruz. Kamu çalışanlarımızın, maaşlarının %15’lik vergi dilimine sabitlenmesini istiyoruz. Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların bir defaya mahsus genel idare sınıfı kadrosuna alınmasını beklemekteyiz. Bir diğer önemli husus da mülakat komisyonlarının teşkilidir. Daha önceki tecrübelerimiz gösteriyor ki, önemli kısmı referansla tayin edilmiş olan komisyon üyelerinin “vicdanlarının mı yoksa referanslarının mı” süreci tayin edeceği önemli bir kaygı unsurudur. Kamuya alımda mülakat kul hakkını doğurmaktadır. Bu nedenle mülakatlar sonlandırılmalıdır. Ayrıca kamuda 4/B yani sözleşmeli personel ayıbına da son verilmeli ve tüm sözleşmeli personel kadroya alınmalıdır. Anaya Mahkemesi’nin rektör atama şeklini iptal etmesi bir fırsat olarak görülmeli ve tüm rektörler seçimle atanmalıdır”