Bu akşam sahasında Bandırmaspor’la kritik bir maç oynayacak olan Ahlatcı Çorum FK’da kaleci Ahmet Said Kıvanç, Ahmethan Köse ve Geraldo’un sakatlıkları bulunuyor.

Ümraniyespor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 9 kişiye karşı kaybedilen Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyen Geraldo’nun alt adalesinde yırtık olduğu öğrenilirken, Bandırmaspor maçında da oynaması beklenmiyor.

Dizine aldığı darbe nedeniyle stres kırıklığı yaşayan Ahmethan Köse ve kaleci Ahmet Said Bandırmaspor maçında da forma giyemeyecek.