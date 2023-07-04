Geçtiğimiz gün 2023-2024 sezonu hazırlıklarına start veren Çorum Futbol Kulübü’nde bugün itibariyle transferde de hareketleri saatler yaşanması bekleniyor. Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın önderliğinde son 1 haftadır dış transferde titiz bir çalışma yürüten Kırmızı-Siyahlı kulübün geçtiğimiz sezon Süper Lig’de Ümraniyespor forması giyen 31 yaşındaki golcü futbolcu Geraldo ile kesin olarak anlaşma sağlandığı öğrenildi. Angolalı futbolcunun bugün Çorum’a gelerek resmi imza atması bekleniyor.

Öte yandan bir yabancı stoper almak için de girişimlerini sürdüren Çorum FK, Fransa 2.Ligi’nde Dijon forması giyen 34 yaşındaki Senegalli futbolcu Zargo Toure ile prensip anlaşmasına vardı. Ayrıca geçtiğimiz sezon Bandırmaspor’da forma giyen sol bek Caner Cavlan’la da yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlandığı öğrenilirken, bu futbolcunun da yarın Çorum’a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

GERALDO

KİMDİR?

23 Kasım 1991 yılında Angola’nın başkenti Luanda’da dünyaya gelen Geraldo, futbola ise Brezilya’nın Coritiba FC takımında başladı. Daha sonra Parana, Atletico Go, Red Bull ve El Ahly formaları giyen tecrübeli golcü 2021-2022 sezonunda Türkiye’ye gelerek Ankaragücü’ne transfer oldu. Ankaragücü’nde 2 sezon forma giydikten sonra geçtiğimiz sezon İstanbul temsilcisi Ümraniyespor’a transfer olan Geraldo sezonu 30 maç 1 gol, 4 asist ile tamamladı.

Geraldo’nun tam adı ise Hermenegildo da Costa Paulo Bartolomeu.