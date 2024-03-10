Ahlatcı Çorum FK’nın Eyüpspor’u 1-0 yendiği maçta, 49.dakikada attığı kafa golüyle takımına 3 puanı kazandıran Angolalı kanat oyuncusu Geraldo, ligdeki gol sayısını 6’ya çıkarttı. Deneyimli futbolcu, takımın golcüleri Thomas Verheydt ve Ahmet Sağat’ın yanı sıra kanat oyuncusu Ozan Sol’la gol sayısını eşitledi.

6 DA ASİSTİ VAR

Geraldo, Ahlatcı Çorum FK formasıyla ilk golünü 2.haftada Göztepe’ye atarken, Adanaspor, ikinci yarıdaki Tuzlaspor, Giresunspor ve Göztepe maçlarında da fileleri birer kez havalandırmıştı. Rakip fileleri 6 kez havalandıran Geraldo’nun aynı zamanda 6 asisti bulunuyor.

Angolalı kanat oyuncusu, 19 Ocak’taki Giresunspor maçından sonra bu sezon ikinci kafa golünü Eyüpspor’a attı.