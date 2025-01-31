Çorumlu fotoğrafçı A. Agâh Öncül, “Geometrideki İnsan” adlı fotoğraf sunumu ve söyleşisiyle, 4 Şubat Salı günü İstanbul Beyoğlu’ndaki İFSAK İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği’nin konuğu olacak. Etkinlikte, fotoğrafçı geometrik dokular ve formların ön plana çıktığı farklı mimari mekânlarda gündelik yaşamı ve insan manzaralarını yansıtan çalışmalarını izleyicilerle paylaşacak.

Fotoğrafçılığa Çorum'un sokakları ve insanlarıyla başlayan Agâh Öncül, yirmi yılı aşkın bir süredir çeşitli sanat dernekleri ve üniversite topluluklarıyla etkinlikler düzenleyip, fotoğraf, gezi ve sanat üzerine yüzlerce yazı, yorum ve makale kaleme aldı. Ayrıca, iki kitabı yayımlandı. Öncül, her yaştan ve her kesimden insanı, bulundukları an’la ve ortamla kaydetmeye devam ediyor. Fotoğrafçılıkla ilgili projeleriyle sanat ve fotoğrafseverlerle farklı sanat ortamlarında buluşmaya devam ediyor.

Tüm sanat ve fotoğraf severlere açık olan etkinliğe katılımın ücretsiz olduğu belirtildi.

Editör: HABER MERKEZİ