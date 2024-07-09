Çocuklarda geniz etinin fizyolojik olarak 1-1.5 yaştan itibaren büyümeye başlayıp 5-6 yaşlarında büyüklük olarak pik yapıp gerilemeye başladığını vurgulayan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Ali Rıza Gökduman, “Geniz eti ergenlikle beraber genellikle ortadan kaybolur. Ancak normalden fazla büyüdüğü durumlarda zamanında tedavi edilmezse büyüme- gelişme geriliğine, dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, ağız çene ve diş yapısında bozulmalar gibi ciddi sorunlara yol açabilir” dedi.

Çocukluk çağında en sık karşılaşılan hastalıklardan birisinin geniz eti rahatsızlıkları olduğunu belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Opr. Dr. Ali Rıza Gökduman, bilgilendirmede bulundu. Fizyolojik süreç içerisinde genetik ve çevresel faktörler, alerjik durum, geçirilen hastalıklar gibi sebeplerden ötürü geniz etinin aşırı büyüyüp, bulunduğu bölge olan nazofarenksi tamamen kapatarak burun tıkanıklığı ve horlama gibi semptomlara sebep olabildiğini söyleyen Opr. Dr. Ali Rıza Gökduman, “Geniz eti, burnun yutağa açılan arka kısmını kapatıp sık tekrarlayan ve uzun süre geçmeyen sinüzit gibi rahatsızlıklara sebep olabilir. Bunun dışında, anatomik olarak geniz etinin oluştuğu ‘nazofarenks’ olarak adlandırdığımız bölgede orta kulağın havalanmasını sağlayan östaki tüpleri açıldığından, bu bölgedeki tıkanıklıklar orta kulağında havalanmasını bozmakta ve dolayısıyla geçirilen üst solunum yolu hastalıklarına eşlik eden orta kulak enfeksiyonları ve uzun süre geçmeyen orta kulakta sıvı olması durumuna da sebep olmaktadır” ifadelerine yer verdi.

“ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNİ ENGELLEYEBİLİR”

Çocuklarda sık tekrarlayan üst solunum yolu hastalıkları, orta kulak enfeksiyonları, burun tıkanıklığı ve horlama gibi durumlarda çocuklarda geniz etinin normalden fazla büyümüş olabileceği ele alınması gerektiğini belirten Opr. Dr. Gökduman, “Geniz eti, burun tıkanıklığı ve horlama durumuna, bazen de ‘apne’ dediğimiz uykuda nefesin kesilmesi de eşlik edebilmektedir. Bu durum çocuklarda büyüme gelişme geriliğine, dikkat eksikliğine, öğrenme güçlüğüne, ağız çene ve diş yapısında bozulmalara yol açabilmektedir” dedi.

“İLAÇ TEDAVİSİ SONUÇ VERMEZSE AMELİYATLA ALINABİLİR”

Geniz eti semptomları gözlemlendiğinde, hastanın kulak burun boğaz hekimi tarafından değerlendirilmesi ve gerekli tedavinin planlanmasının gerektiğini söyleyen Opr. Dr. Gökduman, şu bilgileri paylaştı:

“Bazen eşlik eden enfeksiyonların ve alerjinin tedavi edilmesiyle semptomlarda gerileme olabilirken, medikal tedavinin etkin olmadığı durumlarda ise geniz etinin ameliyatla alınması gerekmektedir. Günümüzde geniz eti, anestezi altında klasik yöntemle kazınarak alınabilmekte veya endoskopik yöntemle koblatör yardımıyla daha kanamasız olarak çıkartılabilmektedir. Her iki yöntemde de çocuklar kısa süren, görece basit bir operasyonla kısa sürede sağlığına kavuşabilmektedir” şeklinde konuştu.