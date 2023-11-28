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Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan 3.Lig Masa Tenisi müsabakaları 24-26 Kasım tarihleri arasında Ankara'da yapıldı. Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalara erkeklerde 33, kadınlarda ise 30 takım katılım sağladı. A ve B grubu olmak üzere 2 gruptan oluşan 3.Lig müsabakalarında Çorum Gençlikspor kadın ve erkek takımı B grubunda, Çorum Arenaspor kadın ve erkek takımı ise A grubunda mücadele etti.

Halil İbrahim Zer, Ege Bolat, Umut Baha Dursun, Hüseyin Ekmekçi, Ali Sait Akdoğan, Murat Becer, Canberk Sevindik ve Ahmet Çenesiz oyuncu grubunu ile mücadele eden Çorum Gençlikspor erkek takımı ilk maçında Hatayspor’u 3-0, ikinci maçında Fenerbahçe’yi 3-2, üçüncü maçında Masterspor’u 3-1, dördüncü maçında Kocaeli Güzergahspor’u 3-1, beşinci maçında ise İstanbul Yıldız Raketlerspor’u 3-0 mağlup eden Çorum Gençlikspor, altıncı maçında ise İstanbul temsilcisi Bahçelievlerspor’a 3-0 mağlup oldu. Yedinci maçında Bitlis Gençlikspor’u 3-1’le geçen Çorum Gençlikspor, sekizinci maçını ise Özel Sporcular takımının maça çıkmaması üzerine 3-0 hükmen kazandı. Son maçında Van temsilcisi Yeni Özvan Gençlikspor ile karşılaşan Çorum temsilcisi bu maçı da 3-0 kazanarak ilk etabı 17 puanla ikinci sırada tamamladı ve zirveye tutundu.

Arsina Şeker, Derin Mülazım, Elif Sare Akdanalı, Elif Su Erkoçak, Eylül Ece Becer, Nazlı Şahan, Nehir Bolat ve Öykü Deniz Erkoç oyuncu grubu ile mücadele eden Çorum Gençlikspor kadın takımı ise grupta oynadığı 8 maçın 3’ünü kazanarak toplamda 11 puan topladı ve ilk etabı 9.sırada tamamladı.

ARENASPOR’UN RAKETLERİ İLK 8’İN DIŞINDA KALDI

Mesut Kuşgöz, Hüdaverdi Uğur, Muammer Kaya, Musab Layık, Bahaddin Ahıska, Uğur Memik ve Adil Nezih Kayışoğlu oyuncu grubu ile A grubunda mücadele eden Arenaspor erkek takımı 8 maçta 4 galibiyet, 4 yenilgi alarak ilk etabı 12 puanla 10.sırada tamamlarken, Asya Erçen, Burcu Asel Tuncer, Elif Duru Becer,Elif Nur Koç ve Öykü Çisem Tüzün’den oluşan Arenaspor kadın takımı ise çıktığı 7 maçın sadece 1’ini kazanarak 8 puanla son sırada yer aldı.