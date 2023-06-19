4 takımın katılımı ile start alması beklenen Kulüplerarası Minik Erkekler Voleybol İl Birinciliği’nde heyecan başlamadan sona erdi. Müsabakalara Gençlikspor ve Çorum Belediyesi A, B ve C olmak üzere 4 takım başvuruda bulundu. Ancak 16 Haziran’da start alması beklenen turnuvaya Çorum Belediyespor’un A, B ve C takımları hiçbir maça çıkmadı. Bu gelişme üzerine Gençlikspor takımı iki maçtan 2-0 hükmen galip sayılarak il birinciliğini 6 puanla şampiyon tamamladı.

Voleybol İl Temsilcisi Mahmut Uysal önderliğinde düzenlenen mini törende Gençlikspor takımına kupası takdim edildi.