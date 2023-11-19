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Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Kadınlar 2.Lig A grubu 2.hafta maçında Çorum Gençlikspor deplasmanda Kastamonu temsilcisi Esenler Akü Merkez takımının konuğu oldu. Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresini ev sahibi ekip Esenler Akü Merkez 21-17 önde tamamladı. İkinci yarıda oyuna ortak olmak isteyen Çorum Gençlikspor, bir türlü Esenler savunmasını geçemedi ve çoğu ataktan eli boş döndü. 3.moladan sonra oyundan tamamen düşen Çorum temsilcisi maçtan 44-33 mağlup ayrılarak ligdeki ikinci yenilgisini de aldı.

Bu sonucun ardından Kastamonu temsilcisi 2'de 2 yaparak puanını 4'e yükseltirken, konuk Çorum Gençlikspor ise henüz puanla tanışamadı.

(Rıfat KARA)