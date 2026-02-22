İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından “Gençlerin Gözünden Eğitim Çalıştayı”, lise öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalıştayda 50 lise öğrencisi, moderatör öğretmenler eşliğinde 5 ayrı masada bir araya gelerek eğitim sistemine dair görüşlerini paylaştı. Programda “Hayalimdeki Okul”, “Ben Öğretmen Olsam?”, “Bir Fikrim Var”, “Değerler Bizim Hayatımızda Nerede?” ve “Beni Bekleyen Fırsatlar Neler?” başlıkları altında öğrenciler; hayallerini, eleştirilerini, önerilerini ve beklentilerini özgür bir ortamda dile getirdi. Ortaya konan fikirlerin çözüm odaklı ve vizyoner bir perspektif sunduğu belirtildi.

Genç AR-GE anlayışı doğrultusunda öğrencilerin yalnızca dinlenen değil, karar süreçlerine dahil edilen bir paydaş olarak konumlandırıldığı vurgulandı.

