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Kısa adı ÇEKVA olan Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı’nın Genel Başkanı, Vali İrfan Balkanlıoğlu, Vakıf kurucularından Bağcılar eski Belediye Başkanı ve İstanbul eski Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Genel Sekreter Sabit Velidedeoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Karaaslan, Sayman Hüseyin Kapusuz, Yönetim Kurulu üyeleri Şerif Akdana, Emre Çakal ve Hüseyin Şen, Ankara Şube Başkanı Bahattin Işık ve Çorum Temsilcisi Ahmet Güngör, dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştüler.

ÇEKVA Genel Başkanı İrfan Balkanlıoğlu, vakfın kuruluşundan bu yana Çorumlu üniversite öğrencilerinin öğrenim hayatına katkıda bulunmaya öncelik verdiğini belirterek, “Gençlerimizin eğitimine katkı sağlamayı en önemli görev kabul ediyoruz. Yardımsever hemşehrilerimizin daha fazla desteğini temin etmek suretiyle, çok daha fazla gencimizin hayatına dokunmak amacındayız.” dedi.