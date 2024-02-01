Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, 4 Şubat Pazar Günü Gençlerbirliği ile Ahlatcı Çorum FK arasında oynanacak olan Trendyol 1.Lig 21.hafta maçını İzmir bölgesi hakemlerinden Yiğit Arslan'ın yöneteceği duyuruldu. Ankara Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak olan karşılaşmada Arslan'ın yardımcılıklarını Kastamonu bölgesinden Oğuz Terzi ve Rize bölgesinden Selahattin Altay yapacak. Karabük bölgesinden Mustafa Hakan Belder ise mücadelede dördüncü hakem olarak görev alacak.