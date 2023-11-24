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Gençler, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a öğretmenler günü nedeniyle sürpriz bir ziyarette bulundu. Mesaisinin ilk saatlerinde Belediye Başkanlığı makamına gelen Başkan Aşgın, Kent Konseyi Gençlik Merkezi üyeleri ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çalışanlarının sürprizi ile karşılaştı. Başkan Aşgın’a çiçek takdim eden gençler, 24 Kasım Öğretmen Günü’nü tebrik etti.



Belediye Başkanlığı öncesinde Hitit Üniversitesi’nde akademisyen olarak görev yapan Başkan Aşgın, bu özel günde kendisi için hazırlanan sürpriz karşısında duygulandığını belirterek teşekkür etti.

Eğitim ve öğretimin hayatın her alanında var olduğunu ve devam ettiğini dile getiren Başkan Aşgın, öğretmenliğin sadece bir meslek olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti. “Öğretme ideali olan herkes öğretmendir” diyen Başkan Aşgın gençlere de tavsiyelerde bulunarak “Kendiniz olun, kendi tarzınızı belirleyin. Yaptığınız işi en iyi yapan siz olun. Çağın ötesine geçmek için çok çalışıp, çok gayret göstermelisiniz” dedi.