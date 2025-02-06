Yağmaksan Makina A.Ş. sahibi Mustafa Yağlı’nın yeğeni, Necati Yağlı’nın oğlu, Selim ve Serdar Yağlı’nın ağabeyleri, Fatih Yağlı’nın kuzeni Sinan Yağlı (45), diyabet hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Sinan Yağlı’nın cenazesi, dün Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenaze törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve çok sayıda yurttaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ