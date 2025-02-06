Mollahasan köyünden Mustafa Taş’ın torunu, Yozgat’ın Aydıncık ilçesine bağlı Aşağı Kuyucak köyünden Müslüm ve Ayten Kaya’nın kızları Sevcan Kaya, tedavi görmekte olduğu Uludağ Üniversitesi onkoloji bölümünde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenen hakka yürüme erkânının ardından Mollahasan köyünde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK