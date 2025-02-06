Irak uyruklu İbrahim Ahmet A.(35)'ye ait 19 MA 1207 plakalı üç tekerlekli motosiklet Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde fireninin boşalması sonucu Rafet Ç.(70)'nin kullandığı 19 EBD 742 plakalı cipe çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada çarpışma esnasında aracından inmekte olan cip sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücü sağlık ekiplerince ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye gitmek istemedi.
Kaza nedeni ile cipin kapısı koparken üç tekerlekli motosiklette bulunan hurda malzemeler yola döküldü.
Editör: TUGAY GÖKTÜRK